مغربيان” ضمن المرشحين لخلافة نتنياهو على رأس حزب “الليكود

هبة بريس _ الرباط

قدم 9 قياديين في “الليكود” ترشيحاتهم لخلافة نتنياهو، كخطوة أولى من أجل العمل على إسقاط الحكومة الائتلافية التي يقودها نفتالي بينيت،

وتضم القائمة التي كشفت عنها صحيفة “جيروزاليم بوست” مرشحين اثنين من أصل مغربي كلاهما سبق أن كانا وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، ويتعلق الأمر بأمير أوحنا وميري ريغيف.

ويُصنف أوحنا في خانة المقربين من نتنياهو، وهو من مواليد 1976 بمدينة بئر السبع من أبوين مغربيين هما مائير وإيستر أوحنا، وعُين عضوا في الحكومة الإسرائيلية لأول مرة سنة 2019 وزيرا للعدل، ثم في 2020 عُين وزيرا للأمن العام إلى غاية سنة 2021

أما المرشحة الثانية ذات الأصل المغربي التي تتنافس على قيادة الليكود، فهي ميري ريغيف، المولودة في بلدة “كيريات غال” من أبوين مغربيين هما فيليكس ريغيف ومارسيل سيبوني، وهي المرأة الوحيدة التي أعلنت نيتها المنافسة على خلافة نتنياهو، وقد سبق لها أن كانت وزيرة كانت وزيرة للثقافة والرياضة ما بين 2015 و2019، ثم وزيرة للنقل والبنى التحتية ما بين 2020 و2021.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1