ا ف ب: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

2022-01-17 / 6:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اعتقلت في إيران ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد أشهر من مشاركتها في احتفال عبر الإنترنت أثنت فيه على أرملة شاه إيران السابق.

ونقلت محطة “إيران إنترناشونال” التلفزيونية ومقرها لندن عن شقيقها محمود مراد خاني، أن قوات الأمن اعتقلت فريدة مراد خاني الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام، يوم الخميس الماضي.

وأعرب عن قلقه حيال شقيقته التي “لا أخبار عنها” سوى أنها “في سجن إوين” في طهران وتحت سيطرة وزارة الاستخبارات.

ومرادخاني هي ابنة بدري شقيقة خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب مع إيران، لتنضم إلى زوجها رجل الدين المنشق علي طهراني.

ووفقا لوكالة أنباء “هرانا”، أوقفت مرادخاني، وهي في طريقها إلى منزلها ثم شرعت قوات الأمن في تفتيش منزلها وصادرت أغراضها الشخصية.

وأشارت “فرانس برس” إلى أنه ليست هناك تفاصيل حول سبب الاعتقال المفاجئ لكنّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى ظهورها أخيرا في أكتوبر 2021 خلال مكالمة بالفيديو تشيد فيها مرادخاني بفرح ديبا، أرملة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحته الثورة الإسلامية العام 1979.

وخاطبت مراد خاني أرملة الشاه التي كانت تعرف في عهد زوجها بالشهبانو بـ”الملكة العزيزة” ودعتها للعودة إلى البلاد لقيادة “نهضة” الثقافة الإيرانية

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