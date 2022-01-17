ملك إسبانيا يتحدث لأول مرة عن الأزمة مع المغرب

2022-01-17 / 6:03 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في خطاب له بالقصر الملكي وامام اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في إسبانيا دعا العاهل الإسباني المغرب إلى “السير جنبا إلى جنب مع إسبانيا من أجل بناء علاقات جديدة ترتكز على أسس أقوى وأكثر صلابة”، معبرا عن رغبة مدريد في “الوصول إلى حلول للمشاكل التي تهم البلدين”،

وعبر الملك في خطابه عن رغبته في عودة العلاقات الطبيعية مع الرباط مبرزا
أن الحكومتين المغربية والإسبانية متفقتان على إعادة تحديد معالم علاقتهما بناء على أسس أقوى، .

واورد قائلا نقلا عن ” الموندو ” الاسبانية : الآن يجب على البلدين أن يسيرا معا للشروع في تجسيد هذه العلاقة ، وعليهما الآن أن يعملا على إيجاد حلول للمشاكل التي تهم الشعبين”.

وقال الملك الإسباني إن بلاده تركز على أن يكون أساس العلاقات هو “الصداقة والتعاون التي يطبعها الإخلاص والاحترام”

وأضاف أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تمثل “فضاء طبيعيا ورئيسيا للأمن وللتنمية”.

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‫2 تعليقات

  1. الصداقة التي يطبعها الاخلاص والتعاون سيتم بالفعل حين ترجع اسبانيا للمغرب اراضيه المحتلة دون ذلك لا يمكن ان تكون هناك علاقةسويةوانما نفاق وتحين للفرص

  2. إبداء حسن النوايا والكلام المرصع غير كافيين لتكون العلاقات بين البلدين سليمة وبمنكق رابح-رابح! على إسبانيا الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه وإرجاع سبتة و مليلية والجزر الأخرى المحتلة والقطيعة مع الفكر الاستعماري. عاش الملك والشعب المغربي العظيم

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