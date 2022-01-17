ملك إسبانيا يتحدث لأول مرة عن الأزمة مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

في خطاب له بالقصر الملكي وامام اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في إسبانيا دعا العاهل الإسباني المغرب إلى “السير جنبا إلى جنب مع إسبانيا من أجل بناء علاقات جديدة ترتكز على أسس أقوى وأكثر صلابة”، معبرا عن رغبة مدريد في “الوصول إلى حلول للمشاكل التي تهم البلدين”،

وعبر الملك في خطابه عن رغبته في عودة العلاقات الطبيعية مع الرباط مبرزا

أن الحكومتين المغربية والإسبانية متفقتان على إعادة تحديد معالم علاقتهما بناء على أسس أقوى، .

واورد قائلا نقلا عن ” الموندو ” الاسبانية : الآن يجب على البلدين أن يسيرا معا للشروع في تجسيد هذه العلاقة ، وعليهما الآن أن يعملا على إيجاد حلول للمشاكل التي تهم الشعبين”.

وقال الملك الإسباني إن بلاده تركز على أن يكون أساس العلاقات هو “الصداقة والتعاون التي يطبعها الإخلاص والاحترام”

وأضاف أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تمثل “فضاء طبيعيا ورئيسيا للأمن وللتنمية”.

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