في اتصال هاتفي.. بوريطة يتباحث ونظيره المصري تعزيز العلاقات

هبة بريس

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومغاربة العالم ناصر بوريطه، مع نظيره المصري سامح شكري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الوزيرين تبادلا خلال اتصال هاتفي القضايا الإقليمية بالمنطقة وعلى الساحة الإفريقية في ضوء القمة الإفريقية القادمة.

كما أكد الطرفان على أهمية استمرار التشاور تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين.

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