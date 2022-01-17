سليط الضوء بالبرلمان الأوروبي على تجنيد الأطفال
الصورة من الأرشيف

منظمة إفريقية تدين إستغلال الأطفال في أعمال عسكرية عقب زيارة المبعوث الأممي لتندوف

2022-01-17 / 4:45 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تورطت البوليساريو من جديد في قضية إستغلال الأطفال في أعمال عسكرية وانتهاك حقوقهم، بعد ظهور أطفال أبرياء بزي عسكري، وهم يستقبلون “ستافان دي ميستورا” المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء عقب زيارة يقوم بها إلى تندوف .

وأدانت “المنظمة الإفريقية من أجل الأمم المتحدة”، في بلاغ صادر عن أمانتها العامة الواقعة الخطيرة مطالبة المبعوث الأممي بتحمل مسؤولياته كاملة، باعتباره شاهدا على هذا الانتهاك الخطير لحقوق الطفل، خاصة البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989 وبروتوكولها الإضافي لعام 2000، والتي تدعو صراحة إلى القضاء العاجل على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
وهو الانتهاك الذي يؤكد صحة تقارير مغربية وافريقية ودولية، بشأن تورط البوليساريو في إستغلال الأطفال في أعمال التجنيد، وارسالهم جبرا لكوبا لتلقي تدريبات عسكرية، واستغلالهم في اعمال مجرمة قانونا.

وطالبت ذات المنظمة؛ الأمم المتحدة عن طريق مبعوث أمينها الخاص للمنطقة بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال بالمخيمات، محملة مسؤولية هذه الانتهاكات الى كل من البوليساريو والجزائر.

يشار إلى أن تقارير عديدة قد كشفت عن تورط كل من البوليساريو والجزائر في انتهاكات خطيرة في حق الاطفال والنساء بمخيمات تندوف، وسط مطالب بالتحرك لوضع حد لهذه الممارسات التي تقع فوق التراب الجزائري في حق الأبرياء.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملك إسبانيا يتحدث لأول مرة عن الأزمة مع المغرب

ملك إسبانيا يتحدث لأول مرة عن الأزمة مع المغرب

2022-01-17 / 6:03 مساءً
Photo of بنسعيد: نعمل على وضع تصور شامل لتحسين أوضاع الصحفيين

بنسعيد: نعمل على وضع تصور شامل لتحسين أوضاع الصحفيين

2022-01-17 / 5:44 مساءً
Photo of فرنسا.. تغريم المرشح الرئاسي إريك زمور بتهمة “العنصرية”

فرنسا.. تغريم المرشح الرئاسي إريك زمور بتهمة “العنصرية”

2022-01-17 / 5:24 مساءً
Photo of الملك يعزي أسرة السفير الفلسطيني السابق بالمغرب وجيه حسن

الملك يعزي أسرة السفير الفلسطيني السابق بالمغرب وجيه حسن

2022-01-17 / 5:17 مساءً
Photo of في اتصال هاتفي.. بوريطة يتباحث ونظيره المصري تعزيز العلاقات

في اتصال هاتفي.. بوريطة يتباحث ونظيره المصري تعزيز العلاقات

2022-01-17 / 4:59 مساءً
Photo of قربلة بالبرلمان.. المعارضة تطلب حضور رئيس الحكومة ورئيس فريق الأحرار: نرفض المزايدات

قربلة بالبرلمان.. المعارضة تطلب حضور رئيس الحكومة ورئيس فريق…

2022-01-17 / 3:43 مساءً
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-01-17 / 1:45 مساءً
Photo of في “سياق متوتر “..إسبانيا تشيد بدور المغرب في محاربة الهجرة السرية

في “سياق متوتر “..إسبانيا تشيد بدور المغرب في محاربة…

2022-01-16 / 9:01 مساءً
Photo of ديمستورا حلّ بتندوف من أجل السلام فوجد نفسه وسط خردة أسلحة

ديمستورا حلّ بتندوف من أجل السلام فوجد نفسه وسط…

2022-01-16 / 6:52 مساءً
Photo of أمام أعين ديمستورا ..تجنيد الأطفال جريمة حرب تنفذها البوليساريو

أمام أعين ديمستورا ..تجنيد الأطفال جريمة حرب تنفذها البوليساريو

2022-01-16 / 6:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق