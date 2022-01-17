تسجيل 3177 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3177 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.051.830 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.994 .
كما تم التأكد من 1573 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 979.268.
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14 تعليقات
الحل بيد المواطنين.. بعدم نشر الكوفيد او حده….
الأمر أصبح لايبشر بالخير يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع…يجب تشديد الإجراءات اللازمة الوقائية للحفاظ على سلامة صحة المواطنين…
الأمر الغريب لايعقل ان المواطنين جلهم ملقحين بالجرعات التلاثة والأسود إرتفاع الإصابات….
كفى انتهاكات واكاذيب في الأرقام باصابات كوفيد 19 كورونا هههههههه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم بهذه التصرفات الرذيلة…
إنها مؤامرة تستهدف العالم بأكمله وذالك في انتشار الفيروس كوفيد 19 كورونا الوهمي واللقاحات الغير النافعة وفرضها على المواطن لأنه أصبح مايسمى بتجارة اللقاحات لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…
افتحوا الحدود الجوية والبرية والبحرية ولا داعي الاستهزاء بنا وتخويفنا كلها تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي.
اللهم يأخذ الحق فيكم تريدون الاغلاق والاستعمار والسيطرة علينا والرجوع الى الصفر مرة أخرى.
كل هذه البروتوكولات فقط ومسرحية مؤلفة من اللجنة العلمية حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..
يجب تشديد الإجراءات اللازمة الوقائية ضد كوفيد 19 كورونا هههههههه .
هناك تقصير واضح من طرف المواطن وذالك بعدم أخذ كوفيد 19 كورونا بجدية مماجعل الحالات الإصابات في الارتفاع الساروخي بهذا الفيروس….
الكل فقد الثقة فيكم تريدون ترويج المبيعات والتسويق اللقاح ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
المواطن يريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ فقط ومسرحية مؤلفة من اللجنة العلمية لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه
يجب أن تجدوا حلا مناسبا البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الاعراب..