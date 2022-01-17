تسجيل 3177 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-17 / 4:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3177 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.051.830 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.994 .

كما تم التأكد من 1573 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 979.268.

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‫14 تعليقات

  2. الأمر أصبح لايبشر بالخير يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع…يجب تشديد الإجراءات اللازمة الوقائية للحفاظ على سلامة صحة المواطنين…

  4. كفى انتهاكات واكاذيب في الأرقام باصابات كوفيد 19 كورونا هههههههه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم بهذه التصرفات الرذيلة…

  5. إنها مؤامرة تستهدف العالم بأكمله وذالك في انتشار الفيروس كوفيد 19 كورونا الوهمي واللقاحات الغير النافعة وفرضها على المواطن لأنه أصبح مايسمى بتجارة اللقاحات لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…

  6. افتحوا الحدود الجوية والبرية والبحرية ولا داعي الاستهزاء بنا وتخويفنا كلها تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي.

  10. هناك تقصير واضح من طرف المواطن وذالك بعدم أخذ كوفيد 19 كورونا بجدية مماجعل الحالات الإصابات في الارتفاع الساروخي بهذا الفيروس….

  12. المواطن يريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ فقط ومسرحية مؤلفة من اللجنة العلمية لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  14. يجب أن تجدوا حلا مناسبا البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الاعراب..

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