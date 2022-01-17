تسجيل 3177 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3177 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.051.830 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.994 .

كما تم التأكد من 1573 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 979.268.

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