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نزار بركة: الحكومة خصصت 3 مليار درهم لمواجهة إشكالية الماء

2022-01-17 / 3:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة اشكالية الماء وخصصت له 3 مليار درهم،

وذكر بركة، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بمجلس النواب يومه الاثنين، أن هذا البرنامج يهم الأحواض المائية المتضررة من اشكالية ندرة الماء، ثم ضرورة تزويد المناطق القروية من الماء الصالح للشرب.

وترتبط النقطة الثالثة، يضيف بركة، بالتطهير، وتتطلب مجهودا خاصا، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الاولولية لتزويد المساجد والمدارس بهدف تقليص الهدر المدرسي وغيره من الاشكاليات المرتبطة بندرة الماء.

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تعليق واحد

  1. 3 مليار درهم اشغادي ادير بها؟ ربما لطرح مناقصات دراسية عن نقص المياه فقط.وهدا ليس حلا لمعضلة نقص المياه.فالحل يمكن عن طريق تحلية مياه البحر وإرسال المياه الى مناطق ناءية بواسطة قنوات ومضخات الى ابعد نقطة.وليس توزيع الملايين على المناقصات التي لاتنفع بشيء.

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