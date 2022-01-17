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نزار بركة: الحكومة خصصت 3 مليار درهم لمواجهة إشكالية الماء

2022-01-17 / 3:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة اشكالية الماء وخصصت له 3 مليار درهم،

وذكر بركة، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بمجلس النواب يومه الاثنين، أن هذا البرنامج يهم الأحواض المائية المتضررة من اشكالية ندرة الماء، ثم ضرورة تزويد المناطق القروية من الماء الصالح للشرب.

وترتبط النقطة الثالثة، يضيف بركة، بالتطهير، وتتطلب مجهودا خاصا، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الاولولية لتزويد المساجد والمدارس بهدف تقليص الهدر المدرسي وغيره من الاشكاليات المرتبطة بندرة الماء.

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