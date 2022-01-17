صورة تعبيرية

جرسيف :العثور على خمسيني جثة هامدة داخل ضيعة فلاحية

2022-01-17 / 3:08 مساءً
0
هبة بريس - جرسيف

عُثر صباح اليوم الاثنين 17 يناير ، على جُثة هامدة لرجل خمسيني بدوار الفيلالة التابع لجماعة المريجة إقليم جرسيف.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر 54 عاما، عُثر عليها داخل بيت خاص بمضخة مياه السقي بضيعة فلاحية بالدوار المذكور.

وحسب ذات المصادر، فقد حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، وكذا عناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف ، فيما جرى فتح تحقيق في القضية للوقوف على ظروفها وتحديد أسباب الوفاة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش.. توقيف 3 أشخاص متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال

مراكش.. توقيف 3 أشخاص متورطين في سرقة وكالة لتحويل…

2022-01-17 / 9:09 صباحًا
Photo of امرأة خمسينية تنهي حياتها شنقا ضواحي فاس

امرأة خمسينية تنهي حياتها شنقا ضواحي فاس

2022-01-16 / 4:56 مساءً
Photo of إنزكان: اندلاع حريق مهول بمستودع المتلاشيات ومجهودات للسيطرة عليه

إنزكان: اندلاع حريق مهول بمستودع المتلاشيات ومجهودات للسيطرة عليه

2022-01-16 / 12:28 مساءً
Photo of أكادير : التحقيق في ظروف إنتحار طالبة جامعية

أكادير : التحقيق في ظروف إنتحار طالبة جامعية

2022-01-15 / 8:05 مساءً
Photo of أمن تزنيت يفتح تحقيقا لتوقيف شخص “قتل” سائحة فرنسية

أمن تزنيت يفتح تحقيقا لتوقيف شخص “قتل” سائحة فرنسية

2022-01-15 / 5:27 مساءً
Photo of مصرع شخص وإصابة 24 آخرين في حادث سير بين مكناس والحاجب

مصرع شخص وإصابة 24 آخرين في حادث سير بين…

2022-01-15 / 2:29 مساءً
Photo of مهاجرون أفارقة يعتدون على سائق حافلة بأزرو

مهاجرون أفارقة يعتدون على سائق حافلة بأزرو

2022-01-15 / 11:35 صباحًا
Photo of مصرع شخصين وإصابة آخرين نواحي طرفاية بعد حادث مميت

مصرع شخصين وإصابة آخرين نواحي طرفاية بعد حادث مميت

2022-01-15 / 10:37 صباحًا
Photo of أكادير : إندلاع حريق بواحة “تمزاركوت ” ومجهودات لمنع اتساع رقعته

أكادير : إندلاع حريق بواحة “تمزاركوت ” ومجهودات لمنع…

2022-01-14 / 9:19 مساءً
Photo of سبعيني يقتل شقيقه ويلقي جثته ب”الوادي المالح” بفاس.. والأمن يعتقله

سبعيني يقتل شقيقه ويلقي جثته ب”الوادي المالح” بفاس.. والأمن…

2022-01-14 / 12:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق