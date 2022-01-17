جرسيف :العثور على خمسيني جثة هامدة داخل ضيعة فلاحية

هبة بريس - جرسيف

عُثر صباح اليوم الاثنين 17 يناير ، على جُثة هامدة لرجل خمسيني بدوار الفيلالة التابع لجماعة المريجة إقليم جرسيف.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر 54 عاما، عُثر عليها داخل بيت خاص بمضخة مياه السقي بضيعة فلاحية بالدوار المذكور.

وحسب ذات المصادر، فقد حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، وكذا عناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف ، فيما جرى فتح تحقيق في القضية للوقوف على ظروفها وتحديد أسباب الوفاة

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