السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين

2022-01-17 / 2:44 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دانت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الذي تعرض له مطار أبو ظبي، معتبرة أن التفجيرات التي استهدفت المطار هي “هجوم إرهابي”، ومتوعدة بصد كل هجمات الحوثيين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: “ندين بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين”، مؤكدة وقوف الرياض “التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها”.

ورأت أن “هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم”، مشددة على أنها “‌مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن”.

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