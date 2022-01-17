حصريا.. ابتسام تسكت تفوز بلقب البرنامج الرمضاني “أحسن pâtissier”
نجلاء مزيان: هبة بريس
أفادت مصادر هبة بريس أن الفنانة المغربية ابتسام تسكت توجت بلقب “أحسن pâtissier” و هو البرنامج الذي سيتم عرضه خلال رمضان القادم.
و أكدت ذات المصادر أن المسابقة مرت في أجواء مليئة بالمنافسة التي لا تخلو من المواقف الطريفة بين المشاركين الشباب.
و يضم برنامج “أحسن pâtissier” في موسمه الثاني كل من خريجة ستار أكاديمي ابتسام تسكت، و بطلة سلمات ابو البنات، جيهان كيداري و ربيع الصقلي و مهدي تكيطو.
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