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اقتحم منزل سيدة أجنبية وعرضها للضرب والسرقة.. توقيف شخص بأكادير

2022-01-17 / 1:08 مساءً
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هبة بريس - أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، صباح اليوم الاثنين 17 يناير الجاري، من توقيف شخص يعيش حالة التشرد، يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح والسرقة.

وحسب مصدر أمني، فقد كان المشتبه فيه الذي يعيش بدون مأوى قار ومعروف، قد ولج منزل سيدة أجنبية مقيمة بالمغرب، مستغلا باب المرآب الذي كان مفتوحا، حيث عرضها لإيذاء عمدي طفيف وسرقة مبلغ مالي زهيد، قبل أن يلوذ بالفرار مخلفا وراءه ورقة خطية مكتوبة بطريقة عشوائية وغير مفهومة.

وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من توقيف مرتكب هذا الفعل الإجرامي، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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