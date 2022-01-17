سعد المجرد يزيل الستار عن “يا عيوني”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي، سعد لمجرد جديده الفني، تحت عنوان “يا عيوني”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات ”يوتيوب”.

و اختار الفنان المغربي تقديم فيديو كليب الأغنية باستخدام الجرافيكس، حيث ظهر كشخصية كرتونية وسط الطبيعة، محاطا بالشموع والمشاعل.

أغنية “يا عيوني” من كلمات محمد المغربي، و ألحان مهدي مزين، و موسيقى طارق لحجيلي و مادارا، فيما تكلف بتصميم الفيديو محمد حميم.

و حققت الأغنية نجاحا واسعا حيث استطاعت تخطي النصف مليون في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة .

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