سعد المجرد يزيل الستار عن “يا عيوني”
نجلاء مزيان: هبة بريس
طرح الفنان المغربي، سعد لمجرد جديده الفني، تحت عنوان “يا عيوني”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات ”يوتيوب”.
و اختار الفنان المغربي تقديم فيديو كليب الأغنية باستخدام الجرافيكس، حيث ظهر كشخصية كرتونية وسط الطبيعة، محاطا بالشموع والمشاعل.
أغنية “يا عيوني” من كلمات محمد المغربي، و ألحان مهدي مزين، و موسيقى طارق لحجيلي و مادارا، فيما تكلف بتصميم الفيديو محمد حميم.
و حققت الأغنية نجاحا واسعا حيث استطاعت تخطي النصف مليون في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة .
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