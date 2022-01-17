احتجاجا على “تجاهل الحكومة”.. أطباء القطاع الخاص يخوضون إضرابا وطنيا

2022-01-17 / 10:56 صباحًا
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هبة بريس

أعلن أطباء القطاع الخاص، خوض إضراب وطني يوم الخميس 20 يناير الجاري، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.

وحسب بلاغ لنقابات القطاع الخاص، فقد كان القرار من بين الخلاصات التي أفضت إليها أشغال جمع عام عقدته النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، لتدارس سبل المساهمة في تجويد المنظومة الصحية، بناء على التعليمات الملكية السامية واستنادا إلى ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

و عرف الجمع العام المنعقد عن بعد، مشاركة 2876 طبيبا وطبيبة ينتمون إلى القطاع الخاص، والذين عبروا في بداية هذا اللقاء، عن انخراطهم التام، دون قید وشرط، من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة تعبئتهم القوية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19.

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