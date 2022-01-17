طيار يهبط في الطريق ويرفض إكمال الرحلة لانتهاء ساعات دوامه

2022-01-17 / 10:22 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قرر طيار باكستاني الهبوط بالطائرة في مدينة الدمام السعودية؛ بسبب انتهاء ساعات دوامه.

وذكرت صحيفة “سبق” أن طيارا يعمل لدى الخطوط الجوية الباكستانية، قطع رحلته المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة إسلام أباد الباكستانية، يوم الأحد، مرجعا ذلك لانتهاء فترة عمله.

وقالت قناة “سماء” الباكستانية، إن الرحلة رقم “PK 9754” المتجهة من الرياض إلى إسلام أباد شهدت بعض التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد فترة قصيرة من الإقلاع قرر الطيار الباكستاني الهبوط في مدينة الدمام بالسعودية.

من جانبه، قال متحدث الخطوط الجوية الباكستانية إن الطيار كان بحاجة للراحة، وأن ما فعله جاء حرصا على سلامة الطائرة والركاب.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الباكستانية، أنه تم إنزال ركاب الطائرة التابعة لها في فنادق، على أن يغادروا، مساء اليوم، من الدمام إلى وجهتهم المقررة إسلام أباد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في أول عملية من نوعها.. زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان

في أول عملية من نوعها.. زراعة قلب خنزير معدل…

2022-01-11 / 11:50 صباحًا
Photo of علماء يعثرون على ماء في عينات تربة القمر

علماء يعثرون على ماء في عينات تربة القمر

2022-01-10 / 1:36 مساءً
Photo of قبل دفنه.. لاعب متوفي يسجل هدفا من نعشه ويسعد الجماهير حول العالم

قبل دفنه.. لاعب متوفي يسجل هدفا من نعشه ويسعد…

2022-01-08 / 5:09 مساءً
Photo of اكتشاف كوكب عملاق في المكان المفاجئ

اكتشاف كوكب عملاق في المكان المفاجئ

2021-12-08 / 8:34 مساءً
Photo of بعد جيف بيزوس …إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

بعد جيف بيزوس …إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في…

2021-10-28 / 7:11 مساءً
Photo of دراسة: مركب نباتي قد يقلل فرص الإصابة بالزهايمر

دراسة: مركب نباتي قد يقلل فرص الإصابة بالزهايمر

2021-10-06 / 9:03 مساءً
Photo of دراسة جديدة تكشف تأثير القهوة على فيتامينات داخل جسم الإنسان

دراسة جديدة تكشف تأثير القهوة على فيتامينات داخل جسم…

2021-09-26 / 2:23 مساءً
Photo of في إيطاليا.. متهم يفضل السجن على الإقامة الجبرية مع حماته

في إيطاليا.. متهم يفضل السجن على الإقامة الجبرية مع…

2021-09-14 / 1:04 مساءً
Photo of فيسبوك يطرح نظارات ذكية.. تعرف عليها وعلى سعرها

فيسبوك يطرح نظارات ذكية.. تعرف عليها وعلى سعرها

2021-09-09 / 8:56 مساءً
Photo of سعودي يتزوج بمؤسسة كاملة ..مديرة ومستشارة ومعلمة وتلميذة من نفس المدرسة

سعودي يتزوج بمؤسسة كاملة ..مديرة ومستشارة ومعلمة وتلميذة من…

2021-05-04 / 6:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق