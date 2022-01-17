المثير للجدل سيكازوي يعود لمباريات الكان من مباراة المغرب و الغابون

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من تسببه في واحدة من فضائح كأس إفريقيا التي تجرى حاليا بالكاميرون، يبدو أن أجهزة التحكيم القاري ما زالت تثق في قدرات الحكم الزامبي جاني سيكازوي بعدما قررت منحه شرف قيادة مباراة جديدة و مهمة بالعرس القاري.

سيكازوي الذي قاد لقاء تونس و مالي و أطلق صافرة نهايته مرتين قبل انتهاء الوقت الأصلي و ما رافق ذلك من احتجاجات قوية، سيعود للتباري و هاته المرة من غرفة الفار لمباراة المغرب و الغابون.

و اختارت لجنة التحكيم بجهاز الكاف الحكم الموريتاني دحان بيدة للفصل في نزال أسود الأطلس و فهود الغابون ضمن ثالث جولات مباريات المجموعة الثالثة.

و سيساعد الحكم الموريتاني في مهامه كل من الليبي عطية أمساعد والتنزاني فرانك كومبا، بينما مهمة الحكم الرابع أنيطت للسنغالي ماخيتي ندياي، على أن يتكلف الحكم الزامبي جاني سيكازوي بغرفة الفار رفقة معاونه التونسي خليل حساني.

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