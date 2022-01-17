بلماضي بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية: “أتحمّل المسؤولية”
هبة بريس - وكالات
عبّر مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عن تفاؤله بإمكانية تأهل “محاربو الصحراء” لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، رغم الخسارة أمام غينيا الاستوائية، أمس الأحد، بهدف دون مقابل.
وقال بلماضي في مؤتمر صحفي بعد مواجهة الجزائر وغينيا الاستوائية، إنه “رجل يحب التحديات”، مضيفا إنه “مؤمن بإمكانية بلوغ المنتخب للدور القادم”.
وأوضح أن المنتخب الجزائري سيجتهد للفوز أمام ساحل العاج في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.
وأبدى بلماضي أسفه لغياب اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس، ذلك أن تسجيل هدف واحد كان سيحرّر رفاق الجناح رياض محرز، حسبما نقلت صحيفة “الشروق الجزائرية.
وتوقع بلماضي أن تكون مواجهة الفريق القادمة أشبه بـ”النهائي”، مشيرا إلى أن ساحل العاج يضم لاعبين بمهارات فردية عالية، الأمر الذي سيصعّب من مهمة “الخُضر”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
اذا تريد أن تعرف لماذا انهزمتم الخطة يا مدرب تلعب 70دقيقة والباقي كلها أخطاء من صنعكم يعني سقوط سقوط بدون مبرر والله المبارة اخيرة الحكم قطع عنكم هذه الأوهام وبدء في إشهار البطاقة لكل لاعب يدعي اسقاطه بدون مبرر حاول أن تراجع اوراقك .كما اريد ان اقول لإخواننا الجزائريين نحن دائما خاوة خاوة والله المعين
هاته لعنة المغرب لا غير.
فزتم بأشق الأنفس على المغرب و نلتم كأس العرب فسيستم الرياضة و إدعيتم أنكم لا تقهرون و بكأس إفريقيا لا بد فائزون فشاء ربنا إلا بالدور الأول تندحرون.
لااسف كنت اتمنی الا تنهزم الجزاءير لانی اتمنی ان تلتقي بالمغرب في النهاءي ۔
الانهزام لم ياتي اعتباطا بل سببه الكبرياء و التكبر و الاستخفاف بالاخر ،و عند النكسة يتخيلون المٶامرة ۔
رب ضارة نافعة. العسكر كانوا سيستغلون أي شىء للبقاء في الحكم. يكفي أنهم باسم العدو الكلاسيكي يحكمون الجزائر. لذا لا تعطوهم فرصة الكرة المضاربة.
كثرة النفيخ والابواق العالية تقول الجزائر هي استراليا