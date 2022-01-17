بلماضي بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية: “أتحمّل المسؤولية”

هبة بريس - وكالات

عبّر مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عن تفاؤله بإمكانية تأهل “محاربو الصحراء” لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، رغم الخسارة أمام غينيا الاستوائية، أمس الأحد، بهدف دون مقابل.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي بعد مواجهة الجزائر وغينيا الاستوائية، إنه “رجل يحب التحديات”، مضيفا إنه “مؤمن بإمكانية بلوغ المنتخب للدور القادم”.

وأوضح أن المنتخب الجزائري سيجتهد للفوز أمام ساحل العاج في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

وأبدى بلماضي أسفه لغياب اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس، ذلك أن تسجيل هدف واحد كان سيحرّر رفاق الجناح رياض محرز، حسبما نقلت صحيفة “الشروق الجزائرية.

وتوقع بلماضي أن تكون مواجهة الفريق القادمة أشبه بـ”النهائي”، مشيرا إلى أن ساحل العاج يضم لاعبين بمهارات فردية عالية، الأمر الذي سيصعّب من مهمة “الخُضر”.

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