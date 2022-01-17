“كورونا” تغلق 3 مؤسسات تعليمية بمدينة سلا الجديدة
هبة بريس - الباط
قررت سلطات مدينة سلا الجديدة، إغلاق 3 مؤسسات تعليمية واعتماد التعليم عن بعد.
وجاء قرار السلطات، بعد انتشار فيروس كورونا بين تلامذة المؤسسات التعليمية المعنية وعدد من أطرها التربوية.
ويتعلق الأمر، بمؤسسة تعليمية ابتدائية وثانويتين تأهيليتين، والتي سيتم تعليق التعليم الحضوري بها ل10 أيام. وفق قرار السلطات
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فتحت لكم الشهية مقابلتكم مع المغرب في كاس العرب وظننتم انفسكم ابطال في الحين ان فوزكم على المنتخب المغربي كان عامل الحظ هو الذي حالفكم الشوط ااول و الثاني و الشوطين الاضافيين و الوقت بدل الضائع كلها كانت جمرا و نارا ….اما في كاس افريقيا فقد اعادوكم الى حجمكم الحقيقي اما ساحل العاج فهي من ستسحلكم و ترسلكم الى دياركم ..تحياتي