نقابة الصيادلة: “هناك أزمة حقيقية بسبب انقطاع عدد من الأدوية و الوزارة تتستر”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن شد الحبل بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية من جهة و صيادلة المغرب من جهة ثانية سيأخد أبعادا جديدة خاصة بعد أن فندت الوزارة ما وصفته بالادعاءات بخصوص انقطاع عدد من الأدوية عن الصيدليات في الآونة الأخيرة.

و اعتبرت نقابة الصيادلة المغاربة أن ما صرحت به وزارة أيت الطالب لا يمث للواقع بصلة، مؤكدة في نفس الوقت أن هناك معاناة حقيقية للمواطنين بسبب انقطاع عدد من الأدوية و منها الموسمية الخاصة بالزكام و أخرى تتعلق ببروتوكل علاج المصابين بكوفيد.

و شددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بأن وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عوض الانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع و التي تنعكس سلبا على المواطنين، بادرت للتستر على المشكل و التشكيك في معطيات ميدانية و واقعية ملموسة و معاشة.

و اعتبرت نقابة الصيادلة أن هناك ارتباكا و قرارات ارتجالية تطبع تعامل الوزارة المعنية مع قضايا القطاع الأساسية و هو ما كان له الأثر السلبي على الخدمة المقدمة للمواطنين و منها انقطاع أدوية مهمة و ضرورية من الصيدليات.

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