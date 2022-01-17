مراكش.. توقيف 3 أشخاص متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال

هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 12 و16 سنة، يشتبه في تورطهم في السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن بمراكش قد توصلت، ببلاغ حول تسجيل سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل وكالة لتحويل الأموال، وهو ما استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث الميدانية والتقنية والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهما القاصرين وتوقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية،. فضلا عن توقيف المشتبه فيه الثالث مساء نفس اليوم بساحة “جامع الفنا”.

كما أسفر إجراء التفتيش المنجز في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على مبالغ مالية متفاوتة، يشتبه في كونها من متحصلات هذه العملية الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة بالنسبة للقاصرين، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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