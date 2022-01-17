طقس الاثنين : نزول أمطار بعدد من المناطق

2022-01-17 / 9:00 صباحًا
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هبة بريس _ و. م ع

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا بمرتفعات الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي، مع تكون صقيع محلي، ونزول أمطار أو زخات بالأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية أو أمطار محلية بالسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، مع تناثر حبات من الغبار بكثافة على الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نسبيا بالأقاليم الجنوبية ومنطقة البوغاز.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و1 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 2 و4 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط، وما بين 4 و10 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 10 و16 درجة بسوس وجنوب البلاد.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا ملموسا بالجنوب الشرقي، وستبقى دون تغيير مهم بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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