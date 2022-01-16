أكادير : أساتذة وتلاميذ وأولياء امورهم يحتفلون بالسنة الأمازيغية الجديدة

هبة بريس : أكادير

تخليدا لمناسبة فاتح السنة الأمازيغية الجديدة 2972 التي يحتفل بها الأمازيغ عبر العالم، نظم نادي التسامح والتعايش في التنوع التابع لثانوية الرشاد التأهيلية بجماعة أورير شمال مدينة أكادير وبشراكة مع المجلس الجماعي المحلي احتفالية تربوية وفنية نهاية الأسبوع المنصرم.

وأمام جمهور عريض من المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم، أبدعت منخرطات النادي في أداء رقصة أحواش في قالب كوريغرافي متميز، فيما أمتع زملاءهن الحضور بلوحات فنية من رقصة كناوة. وساهم في تنشيط فقرات هذا الحفل عضو مجموعة إنرزاف الفنان حسن أكيزول بأدائه لمقطوعات غنائية تراثية، فضلا عن الوصلات الكوميدية التي أبدعت في نسج رسائلها مجموعة “أورير بالفيزا”.

واعترافا منه بالمجهودات التي بذلوها في سبيل الدفاع عن الثقافة الأمازيغية وتثمينها، خصصت الجهة المنظمة تكريما رمزيا لكل من الإطارين الإعلاميين والتربويين سعيد أهمان ولحسن باكريم، إلى جانب الممثل والمخرج السينمائي والمسرحي حميد أشتوك والمدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان سوس ماسة التيجاني الهمزاوي ورئيس لجنة الثقافة بجماعة أورير.

جدير بالذكر أن هذا النشاط التربوي الذي أشرف على إعداده وتنفيذه الأستاذ عبد الله الفرياضي، قد افتتح بورشة تكوينية في تقنيات ومهارات إنجاز روبورتاج سمعي بصري أطرها الإعلامي سعيد أهمان واستفاد منها منخرطو النادي استعدادا للمشاركة في برنامج الصحافيين الشباب من أجل البيئة. فيما اختتمت فعاليات الحفل بتسلم النادي لهدية من الإعلامي سعيد أهمان ومن مدير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عبارة عن مائتي كتاب.

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