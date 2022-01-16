كأس امم افريقيا..غينيا الاستوائية تعيد المنتخب الجزائري لحجمه الطبيعي وتهزمه بهدف لصفر

2022-01-16 / 10:02 مساءً
هبة بريس - الرياضة

تلقى المنتخب الجزائري خسارة قاسية أمام غينيا الاستوائية بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب جابوما ساديوم، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وسجل إستيبان أوبيانغ الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 70 بعد خطأ على مستوى دفاع المنتخب الجزائري.

هذه الخسارة توقف رصيد المنتخب الجزائري في نقطة وحيدة بالمركز الأخير، بينما ارتقى منتخب غينيا الاستوائية للمركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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