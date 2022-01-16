ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الإسباني

2022-01-16 / 9:41 مساءً
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هبة بريس - رياضة

أحرز نادي ريال مدريد كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه بهدفين للاشيء على أتليتيكو بلباو في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب “الملك فهد الدولي” بالعاصمة السعودية الرياض.

وافتتح لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد 7 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي من ركلة جزاء.

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