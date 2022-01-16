محتجز الرهائن داخل كنيس يهودي في تكساس يدعى مالك أكرم

2022-01-16 / 9:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، هوية محتجز الرهائن مؤكدا أنه حاصل على الجنسية البريطانية ويدعى مالك فيصل أكرم ويبلغ من العمر 44 عاما.

وقد وصف الرئيس الأمريكيـ جو بايدن، عملية احتجاز الرهائن في كنيس يهودي في ولاية تكساس بأنها “عمل إرهابي”، قائلا إن المهاجم، المقتول لاحقا، كان يطالب بالإفراج عن الباكستانية المدانة بالإرهاب والمسجونة في أمريكا عافية صديقي.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمنظمة إغاثة الجوع في فيلادلفيا بصحبة زوجته جيل بايدن،”كان هذا عملا إرهابيا” يتعلق بـ “شخص اعتقل قبل 15 عاما”.

وتوجه بايدن وزوجته إلى فيلادلفيا لتعبئة طرود من الجزر والتفاح لتكريم إرث زعيم الحقوق المدنية المقتول مارتن لوثر كينغ.

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