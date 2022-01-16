برمجة 122 مشروعا بإقليم مولاي يعقوب باستثمار إجمالي فاق 5، 39 مليون درهم

ع محياوي _ هبة بريس

تمت برمجة 122 مشروعا برسم 2021 على مستوى اقليم مولاي يعقوب باستثمار إجمالي فاق 5، 39 مليون درهم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتتبعها من طرف الكاتب العام العامل بالنيابة بالاقليم المعروف بخدماته المتواصلة ميدانيا .

وتم تمويل هذه المشاريع المندرجة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة، كليا من قبل صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق معطيات قسم العمل الاجتماعي باقليم مولاي يعقوب.

وتتوزع المشاريع بين برامج تدارك العجز في البنيات الأساسية والخدمات الحيوية في المجالات الترابية الأقل تجهيزا (9 مشاريع ب 6، 9 مليون درهم)، مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (15 مشروعا- 4، 3 مليون درهم)، تحسين المداخيل والادماج الاقتصادي للشباب (19 مشروعا- 3، 4 مليون درهم) والتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (79 مشروعا- 22 مليون درهم).

وتم الانتهاء من 51 مشروعا من هذه المشاريع بينما يتواصل انجاز 71 أخرى.

و تتابع سلطات عمالة اقليم مولاي يعقوب عن كثب ،مجموعة من المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي من خلال توفير الماء الشروب للدواوير النائية،و كذلك فتح المسالك الطرقية ،و تفعيل مبادرة ربط الكهرباء بمختلف الجماعات،و كذلك توفير العشرات من سيارات النقل المدرسي في ايطار محاربة الهدر و الانقطاع.

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