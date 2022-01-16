في “سياق متوتر “..إسبانيا تشيد بدور المغرب في محاربة الهجرة السرية

2022-01-16 / 9:01 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أشاد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة المغربية في محاربة الهجرة السرية وتوقيف تدفق العشرات من المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى .

ونوه الوزير في مقابلة صحافية مع موقع “إلدياريو” الإسباني، بالتعاون الوثيق بين اسبانيا والمغرب في وقف الهجرة السرية والذي مكن من منع ما يزيد عن ألف شخص حاولوا اجتياز السياج في سبتة ومليلية المحتلتين خلال رأس السنة.

وقال وزير الخارجية الاسباني ان “العلاقات الإسبانية والمغربية متينة وتربطهما مصالح يجب تعزيزها”،لافتا الى المغرب يعد ” شريكا إستراتيجيا لإسبانيا وأوربا”.

وتاتي تصريحات الوزير الاسباني في سياق توتر العلاقات بين الرباط ومدريد عقب ارسال الاخيرة لسفينة حربية لثغر مليلية المحتلة ، “ردا” على ما اسماه قيام المغرب بالسماح بتشييد مزارع للاسماك بمياه الجزر الجعفرية المحتلة .

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