بعد تشييع جنازة أحد أصدقائه ..بنكيران يصاب بكورونا

هبة بريس - الرباط

أصيب عبد الإله بنكيران، رئيس الجكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا حيث يتابع علاجه بمنزله الكائن بالعاصمة الادارية الرباط .

وبحسب مصادر مقربة من عبد الاله بنكيران ، فقد اصيب رئيس الحكومة السابق منذ الاربعاء الماضي رغم تلقيه 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد .

وشارك بنكيران في آخر ظهور له قبل يومين في جنازة أحد أصدقائه من أعضاء حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية .

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