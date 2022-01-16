بعد تشييع جنازة أحد أصدقائه ..بنكيران يصاب بكورونا

2022-01-16 / 8:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أصيب عبد الإله بنكيران، رئيس الجكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا حيث يتابع علاجه بمنزله الكائن بالعاصمة الادارية الرباط .

وبحسب مصادر مقربة من عبد الاله بنكيران ، فقد اصيب رئيس الحكومة السابق منذ الاربعاء الماضي رغم تلقيه 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد .

وشارك بنكيران في آخر ظهور له قبل يومين في جنازة أحد أصدقائه من أعضاء حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية .
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‫2 تعليقات

  2. هدا ماقرانا في وسائل الاعلام ادا تلقى الجرعات فلماذا أصيب هدا يبين لنا انا لا ملجاء من أمر الله يصيب من يشاء ويعفو عنك يشاء صدق الله العضيم

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