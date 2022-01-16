بعد تشييع جنازة أحد أصدقائه ..بنكيران يصاب بكورونا
هبة بريس - الرباط
وشارك بنكيران في آخر ظهور له قبل يومين في جنازة أحد أصدقائه من أعضاء حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية .
أصيب عبد الإله بنكيران، رئيس الجكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا حيث يتابع علاجه بمنزله الكائن بالعاصمة الادارية الرباط .
وبحسب مصادر مقربة من عبد الاله بنكيران ، فقد اصيب رئيس الحكومة السابق منذ الاربعاء الماضي رغم تلقيه 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد .
وشارك بنكيران في آخر ظهور له قبل يومين في جنازة أحد أصدقائه من أعضاء حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية .
.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1
11
2 تعليقات
بالتأكيد انه لم يتلقى الجرعات الثلاث كعادته حيث انه كان رئيس الحكومة ولم يلتزم بالتوقيت الصيفي وهو الذي أقره واشر عليه
هدا ماقرانا في وسائل الاعلام ادا تلقى الجرعات فلماذا أصيب هدا يبين لنا انا لا ملجاء من أمر الله يصيب من يشاء ويعفو عنك يشاء صدق الله العضيم