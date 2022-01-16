طنجة.. السجن 10 سنوات لمغتصبي طفلين

2022-01-16 / 7:54 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس الماضي، إدانة متهمين باغتصاب طفلين وهتك عرضهما، وحكمت ضد كل واحد منهما بالسجن 5 سنوات.

وجاءت متابعة المتهم الاول بتهم التغرير بقاصر دون سن 18 سنة باستعمال العنف والتهديد، وهتك عرض قاصر دون سن 18 سنة باستعمال العنف والشذوذ الجنسي وحيازة السلاح الابيض دون مبرر مشروع.

وتوبع متهم ثان في نفس الجلسة بتهم هتك العرض بالعنف ومحاولة الاغتصاب والسرقة بالعنف، علما أن ملفات الاعتداءات الجنسية باتت حاضرة بقوة في جميع جلسات المحكمة والتي تتصدر مجموع الملفات المناقشة بعض جرائم “الكريساج” وقضت في حقه بالسجن خمس سنوات سجنا نافذا.

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