إسبانيا.. الترخيص لعلكة تحمي من فيروس كورونا

2022-01-16 / 7:34 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قررت وزارة الصحة الإسبانية، منح الترخيص المؤقت، لطرح علكة تحمي من فيروس كورونا في الأسواق، أطلق عليها إسم “COVIDGUM”، وذلك في إطار تجارب الفاعلية.

وقالت مصادر اعلامية اسبانية ابتكار هذا الدواء الفريد من نوعه، من طرف أخصائيين في الطب، أبرزهم “فلوريان فاب”، المدير الطبي لفريق “إينتراخت فرانكفورت” الألماني، والذي كان له الفضل في وصول هذه العلكة إلى إسبانيا.

وتتكون “COVIDGUM” من مكونات طبيعية مضادة للفيروسات تساعد على التقليل من خطر الإصابة بالعدوى إلى الحد الأدنى تقريبا ، حيث تطهر الغشاء المخاطي وتنظفه من جزيئات الفيروس SARS-CoV-2.

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