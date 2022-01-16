بسبب “خطاب تحريضي يعود لسنة 2009 “..بلجيكا تسحب تصريح الاقامة من إمام مغربي

2022-01-16 / 7:21 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

قررت السلطات البلجيكية سحب تصريح الإقامة وحظر العودة إلى الأراضي البلجيكية لمدة 10 سنوات في حق الامام محمد التوجكاني رئيس رابطة الأئمة البلجيكية بسبب خطاب سابق حرض فيه علي ذبح اليهود يعود لسنة 2009.

واستغربت المؤسسات والجمعيات الإسلامية في بلجيكا، من قررار وزير الدولة للجوء والهجرة القاضي بسحب تصريح إقامته من الإمام محمد توجكاني ، مشيرة في بلاغ لها ان الامام المغربي اشتهر بخطابه المشبع بالاعتدال ورغبته في الانفتاح، وذلك ما اتضح بشكل كبير من خلال مشاركاته العديدة ودعمه لمختلف اللقاءات بين الثقافات. كما تم استدعاؤه في مناسبات عديدة من قبل السلطات العامة بصفته رئيسا لرابطة الأئمة في بلجيكا.

وأردف البلاغ أنه خلال مسيرته المهنية لأزيد من اربعين عاما، لم يتوقف التوجكاني عن تعزيز الحوار والانفتاح والعيش المشترك بين مختلف مكونات مجتمعنا، مطالببن من المؤسسات المختصة ببلجيكا بإلغاء قرار سحب تصريح الإقامة وحظر العودة إلى الأراضي البلجيكية لمدة 10 سنوات حتى يتمكن الإمام توجكاني من العودة الى أسرته في بلجيكا.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا : دبلوماسية المغرب بنابولي تخلد ذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال

إيطاليا : دبلوماسية المغرب بنابولي تخلد ذكرى وثيقة المطالبة…

2022-01-16 / 12:43 مساءً
Photo of إيطاليا…طورينو تحولت إلى مدينة مغربية ومثلث الموت لأبناء الجالية

إيطاليا…طورينو تحولت إلى مدينة مغربية ومثلث الموت لأبناء الجالية

2022-01-15 / 9:40 صباحًا
Photo of بيان توضيحي لقنصلية المغرب بفرانكفورت بخصوص حرق جثمان مواطن مغربي

بيان توضيحي لقنصلية المغرب بفرانكفورت بخصوص حرق جثمان مواطن…

2022-01-14 / 7:46 مساءً
Photo of إيطاليا.. توقيف مغربي حاول تقبيل طفلة

إيطاليا.. توقيف مغربي حاول تقبيل طفلة

2022-01-14 / 5:02 مساءً
Photo of بدعوى “تهديده الأمن القومي”.. بلجيكا تسحب إقامة إمام مغربي

بدعوى “تهديده الأمن القومي”.. بلجيكا تسحب إقامة إمام مغربي

2022-01-14 / 9:35 صباحًا
Photo of إسبانيا تستقبل أزيد من 12 ألف عاملة موسمية مغربية

إسبانيا تستقبل أزيد من 12 ألف عاملة موسمية مغربية

2022-01-13 / 5:19 مساءً

نصف مليون مغربي حاصلون على تصاريح عمل بفرنسا

2022-01-12 / 9:58 صباحًا
Photo of مصرع شاب مغربي في حادثة سير مروعة جنوب إيطاليا

مصرع شاب مغربي في حادثة سير مروعة جنوب إيطاليا

2022-01-08 / 10:10 صباحًا
Photo of سوء الإستقبال وغياب المخاطب يدفعان بمهاجرة للإحتجاج أمام قنصلية بيلباو

سوء الإستقبال وغياب المخاطب يدفعان بمهاجرة للإحتجاج أمام قنصلية…

2022-01-04 / 10:54 مساءً
Photo of طلبة مغاربة عالقون بالسنغال يناشدون السلطات من أجل إعادتهم إلى وطنهم

طلبة مغاربة عالقون بالسنغال يناشدون السلطات من أجل إعادتهم…

2022-01-04 / 11:46 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق