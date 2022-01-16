بسبب “خطاب تحريضي يعود لسنة 2009 “..بلجيكا تسحب تصريح الاقامة من إمام مغربي

هبة بريس - الرباط

قررت السلطات البلجيكية سحب تصريح الإقامة وحظر العودة إلى الأراضي البلجيكية لمدة 10 سنوات في حق الامام محمد التوجكاني رئيس رابطة الأئمة البلجيكية بسبب خطاب سابق حرض فيه علي ذبح اليهود يعود لسنة 2009.

واستغربت المؤسسات والجمعيات الإسلامية في بلجيكا، من قررار وزير الدولة للجوء والهجرة القاضي بسحب تصريح إقامته من الإمام محمد توجكاني ، مشيرة في بلاغ لها ان الامام المغربي اشتهر بخطابه المشبع بالاعتدال ورغبته في الانفتاح، وذلك ما اتضح بشكل كبير من خلال مشاركاته العديدة ودعمه لمختلف اللقاءات بين الثقافات. كما تم استدعاؤه في مناسبات عديدة من قبل السلطات العامة بصفته رئيسا لرابطة الأئمة في بلجيكا.

وأردف البلاغ أنه خلال مسيرته المهنية لأزيد من اربعين عاما، لم يتوقف التوجكاني عن تعزيز الحوار والانفتاح والعيش المشترك بين مختلف مكونات مجتمعنا، مطالببن من المؤسسات المختصة ببلجيكا بإلغاء قرار سحب تصريح الإقامة وحظر العودة إلى الأراضي البلجيكية لمدة 10 سنوات حتى يتمكن الإمام توجكاني من العودة الى أسرته في بلجيكا.

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