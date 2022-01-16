تونس تحقق فوزا كبيرا أمام موريتانيا في كأس أمم أفريقيا
هبة بريس - الرياضة
حقق منتخب تونس فوزا كاسحا أمام موريتانيا بأربعة أهداف دون رد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.
افتتح حمزة المثلوتي التسجيل لتونس في الدقيقة 4، وأضاف وهبي الخزري الهدف الثاني في الدقيقة 9.
خلال الجولة الثانية، عزز وهبي الخزري تقدم تونس بهدف ثالث في الدقيقة 64، وأضاف سيف الدين جزيري الهدف الرابع في الدقيقة 66.
هذا الفوز يضع تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد موريتانيا في 0 نقطة لتودع بذلك “الكان” مبكرا.
ما رأيك؟
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8 تعليقات
ألف مبروك للمنتخب تونس بهذا الفوز.
نخاف ان نتقابل مع تونس وتكون هي التي تتأهل للدور النهائي..
هنيئا للمنتخب التونسي بفوزه على المنتخب امام موريطانيا …
المنتخب التونسي منتخب في المستوى المطلوب لاكن ناحية اللعبين وطريقة لعبهم…يستحقون الفوز…
المنتخب التونسي دائما يلعب معها الحظ …ونحن متخوفين أن تأخذ اللقب بكأس إفريقيا …والمغرب يذهب في الهاوية….
ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي إذا حصل المنتخب التونسي على اللقب بكأس إفريقيا.. لأنه فريق صعب للغاية…
ألف مبروك للمنتخب التونسي بفوزه على المنتخب الموريطاني …يستحق الفوز والتشجيع لأنه فريق في المستوى المطلوب حيث كان لعبه جيد جداً…
إن المنتخب التونسي شرف بلاده ورفع راية بلاده نتمنى له التوفيق والمزيد من المثابرة والعطاء من أجل حصوله على اللقب…