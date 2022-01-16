تونس تحقق فوزا كبيرا أمام موريتانيا في كأس أمم أفريقيا

هبة بريس - الرياضة

حقق منتخب تونس فوزا كاسحا أمام موريتانيا بأربعة أهداف دون رد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

افتتح حمزة المثلوتي التسجيل لتونس في الدقيقة 4، وأضاف وهبي الخزري الهدف الثاني في الدقيقة 9.

خلال الجولة الثانية، عزز وهبي الخزري تقدم تونس بهدف ثالث في الدقيقة 64، وأضاف سيف الدين جزيري الهدف الرابع في الدقيقة 66.

هذا الفوز يضع تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد موريتانيا في 0 نقطة لتودع بذلك “الكان” مبكرا.

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