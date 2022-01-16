أمام أعين ديمستورا ..تجنيد الأطفال جريمة حرب تنفذها البوليساريو

2022-01-16 / 6:19 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية انتهاكاتها للاعراف والمواثيق الدولية ، بتجنيدها للاطفال وهذه المرة أمام أعين ستافان ديمستورا المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بزيارة لمخيمات تندوف في اطار جولته بالمنطقة بخصوص ملف الصحراء المغربية .

ولم تتردد قيادة مخيمات الرابوني في حشد الاطفال بالزي العسكري في مخيمات المحتجزين رغم الانتقادات والادانة الواسعة التي وجهت لعصابة البوليساريو سابقا حول استغلال الاطفال والزج بهم في الصراعات، وهي خطوة من شأنها أن تعمق عزلة الجبهة، بعد أن اتضحت للمجتمع الدولي الصورة القاتمة لأوضاع الأطفال داخل المخيمات.

وفي تحدّ صارخ للقوانين المنظمة لحقوق الطفل وظفت الجبهة الانفصالية أطفال المخيمات من أجل جلب تعاطف المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة ستافان ديمستورا و المنظمات الأجنبية التي تجهل حيثيات الملف المفتعل حول الصحراء المغربية.

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تعليق واحد

  1. الصحراء ف مغربها، والمغرب الشريف في صحراءه ولو كلفنا،الامر ارواحنا وأرواح أولادنا و حفذتنا، عاش المغرب ولاعاش،من خانه والموت للخونة والكبرانات الاغبياء والعجزة انتهى،الكلام والسلام

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