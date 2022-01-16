كلية العلوم بتطوان …انطلاق امتحانات الدورة الخريفية

هبة بريس _ تطوان المغرب

انطلقت امتحانات الدورة الخريفية للموسم الجامعي2021/2022 بكلية العلوم بتطوان – جامعة عبد المالك السعدي ، وذلك في احترام تام للتدابير الاحترازية التي تفرضها الظرفية الوبائية التي تعرفها بلادنا والمنصوص عليها بالمذكرة الوزارية.

و في هذا الصدد، قامت إدارة كلية العلوم بتعزيز التدابير الوقائية المتمخضة عن اجتماع و توصيات لجنة اليقظة بالكلية المجتمعة يوم 12 يناير، و المتمثلة في إجبارية ارتداء الكمامة، التعقيم، احترام مسافة التباعد، تفادي التجمعات، تعقيم القاعات بعد كل امتحان، وتخصيص قاعة للعزل…

كما طلبت ذات الكلية عبر بلاغ نشرته بموقعها من الطلبة الذين لديهم أعراض كرونا أو يشكون في إصابتهم بهذا الفيروس، عدم الحضور للامتحانات مع برمجة امتحانات خاصة بهم في وقت لاحق.

ولضمان سلامة طلابها، فقد نظمت الامتحانات عبر 4 مراكز جاءت كالتالي:(كلية العلوم-تطوان، كلية العلوم الاقتصادية، كلية أصول الدين والمدرسة العليا للأساتذة).

و الجدير بالذكر أن لجنة اليقظة المحلية حلت بكلية العلوم – تطوان، لتتبع الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة في اطار تنظيم الامتحانات بالكلية،خاصة و أن الأخيرة تستقطب ما يناهز 9000 طالب من مناطق مختلفة.

و يذكر أن لجنة اليقظة المحلية أشادت بكل ما قامت به الكلية في هذا الصدد حفاظا على صحة الأساتذة و الاداريين و الطلبة و كذا للحد من تفشي هذا الوباء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0