كلية العلوم بتطوان …انطلاق امتحانات الدورة الخريفية

2022-01-16 / 3:29 مساءً
0
هبة بريس _ تطوان المغرب

انطلقت امتحانات الدورة الخريفية للموسم الجامعي2021/2022 بكلية العلوم بتطوان – جامعة عبد المالك السعدي ، وذلك في احترام تام للتدابير الاحترازية التي تفرضها الظرفية الوبائية التي تعرفها بلادنا والمنصوص عليها بالمذكرة الوزارية.

و في هذا الصدد، قامت إدارة كلية العلوم بتعزيز التدابير الوقائية المتمخضة عن اجتماع و توصيات لجنة اليقظة بالكلية المجتمعة يوم 12 يناير، و المتمثلة في إجبارية ارتداء الكمامة، التعقيم، احترام مسافة التباعد، تفادي التجمعات، تعقيم القاعات بعد كل امتحان، وتخصيص قاعة للعزل…

كما طلبت ذات الكلية عبر بلاغ نشرته بموقعها من الطلبة الذين لديهم أعراض كرونا أو يشكون في إصابتهم بهذا الفيروس، عدم الحضور للامتحانات مع برمجة امتحانات خاصة بهم في وقت لاحق.

ولضمان سلامة طلابها، فقد نظمت الامتحانات عبر 4 مراكز جاءت كالتالي:(كلية العلوم-تطوان، كلية العلوم الاقتصادية، كلية أصول الدين والمدرسة العليا للأساتذة).

و الجدير بالذكر أن لجنة اليقظة المحلية حلت بكلية العلوم – تطوان، لتتبع الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة في اطار تنظيم الامتحانات بالكلية،خاصة و أن الأخيرة تستقطب ما يناهز 9000 طالب من مناطق مختلفة.

و يذكر أن لجنة اليقظة المحلية أشادت بكل ما قامت به الكلية في هذا الصدد حفاظا على صحة الأساتذة و الاداريين و الطلبة و كذا للحد من تفشي هذا الوباء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيروس كورونا يغلق ENSA فاس ويؤجل الامتحانات الخريفية

فيروس كورونا يغلق ENSA فاس ويؤجل الامتحانات الخريفية

2022-01-15 / 12:28 مساءً
Photo of في لقاء مع بنموسى.. الناشرون يستعرضون الصعوبات التي تواجه القطاع

في لقاء مع بنموسى.. الناشرون يستعرضون الصعوبات التي تواجه…

2022-01-15 / 11:56 صباحًا
Photo of طنجة.. المدرسة الأمريكية تغلق أبوابها بعد تسجيل حالات اصابة بكورونا

طنجة.. المدرسة الأمريكية تغلق أبوابها بعد تسجيل حالات اصابة…

2022-01-14 / 12:09 مساءً
Photo of دعوة للدفاع عن المدرسة العمومية

دعوة للدفاع عن المدرسة العمومية

2022-01-14 / 8:00 صباحًا
Photo of الطلبة المهندسون يرفضون إجراء الامتحانات حضوريا بسبب تفشي كورونا

الطلبة المهندسون يرفضون إجراء الامتحانات حضوريا بسبب تفشي كورونا

2022-01-13 / 9:51 مساءً
Photo of النيابة العامة تأذن بانتقال طفلين من مؤسسة تعليمية بناء على طلب الأم

النيابة العامة تأذن بانتقال طفلين من مؤسسة تعليمية بناء…

2022-01-13 / 12:51 مساءً
Photo of وزير التعليم العالي: 99% من الأساتذة الجامعيين نزهاء

وزير التعليم العالي: 99% من الأساتذة الجامعيين نزهاء

2022-01-13 / 11:38 صباحًا
Photo of “التعليم” تعلن انطلاق الترشيح لجائزة “أستاذ السنة”

“التعليم” تعلن انطلاق الترشيح لجائزة “أستاذ السنة”

2022-01-13 / 9:09 صباحًا
Photo of بسبب كورونا .. إغلاق 36 مؤسسة تعليمية واعتماد التعليم عن بعد بها

بسبب كورونا .. إغلاق 36 مؤسسة تعليمية واعتماد التعليم…

2022-01-12 / 12:17 مساءً
Photo of تسليم حواسيب محمولة لتلاميذ مؤسسات تعليمية بالصويرة

تسليم حواسيب محمولة لتلاميذ مؤسسات تعليمية بالصويرة

2022-01-11 / 8:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق