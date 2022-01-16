تركيا تلغي إلزامية اختبارات كورونا

2022-01-16 / 3:12 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نشرت وزارة الداخلية التركية، تعميما ينص على إلغاء إلزامية مسحات كورونا (بي سي آر) بناء على توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة.

وقالت وسائل اعلام ، أنه تقرر إعفاء الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو لم يكملوا تلقي الجرعات اللازمة، ولم يتعرضوا للإصابة بالفيروس في الـ180 يوماً الأخيرة، من شرط إبراز فحص كورونا في التنقل المحلي بين الولايات عبر وسائل النقل الجماعي مثل الطائرات والحافلات والقطارات.

كما تقرر إعفاء هؤلاء الأشخاص من شرط المسحة خلال المشاركة في فعاليات مختلفة مثل الحفلات والسينما والمسرح.

وألغى التعميم شرط المسحة من العاملين في مدارس وزارة التربية مثل المعلمين وسائقي حافلات الطلاب والمستخدمين، وكافة العاملين في الدوائر الحكومية وأماكن العمل الخاصة.

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‫12 تعليقات

  1. هذآ ما كان على المغرب ان يقوم بها … لأن الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه.

  5. إنها مجرد لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله وذالك من أجل تحطيم الإقتصاد السياحي والمعيشي في العالم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…

  6. كنت أنا في البداية أعرف أن كورونا ليس لها وجود ..ولكن للاسف الشديد قمتم باغلاق المطارات والسيطرة علينا لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. لماذا هذا التلاعب مع العالم أنتم تعرفون ان كوفيد 19 كورونا مجرد خيال علمي وسياسي فقط ومسرحية مؤلفة من اللجنة العلمية…

  9. بعد تصريحات الطبيب الفرنسي يعلن فيها اكاذيب كوفيد 19 كورونا الآن قامت تركيا بإلغاء الزامية اختبارات كورونا… فلما هذآ التخوف والرعب من البداية….

  11. شكرآ لهذا الطبيب الفرنسي الذي فضح كذب والاعيب اللعبة السياسية التي يسببها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصفة عامة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..

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