تركيا تلغي إلزامية اختبارات كورونا

2022-01-16 / 3:12 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نشرت وزارة الداخلية التركية، تعميما ينص على إلغاء إلزامية مسحات كورونا (بي سي آر) بناء على توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة.

وقالت وسائل اعلام ، أنه تقرر إعفاء الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو لم يكملوا تلقي الجرعات اللازمة، ولم يتعرضوا للإصابة بالفيروس في الـ180 يوماً الأخيرة، من شرط إبراز فحص كورونا في التنقل المحلي بين الولايات عبر وسائل النقل الجماعي مثل الطائرات والحافلات والقطارات.

كما تقرر إعفاء هؤلاء الأشخاص من شرط المسحة خلال المشاركة في فعاليات مختلفة مثل الحفلات والسينما والمسرح.

وألغى التعميم شرط المسحة من العاملين في مدارس وزارة التربية مثل المعلمين وسائقي حافلات الطلاب والمستخدمين، وكافة العاملين في الدوائر الحكومية وأماكن العمل الخاصة.

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