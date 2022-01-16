ماتت من فرحتها”.. وفاة عروس مصرية ليلة زفافها

2022-01-16 / 2:53 مساءً
1
هبة بريس _ متابعة

كشف شاب مصري تفاصيل وفاة عروسه ليلة زفافها، دون أسباب ظاهرية واضحة، وتحدث عما جرى في تلك الليلة، من لحظة وصولهما شقتهما في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، حتى اكتشافه وفاتها داخل حمام الشقة.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن قسم شرطة الهرم كان قد تلقى بلاغا بوفاة ربة منزل داخل شقتها، وبعدها انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وقالوا إن المتوفاة متزوجة حديثا “وتعرضت لاختناق بسبب تسرب غاز السخان”.

لكن زوجها، إسلام، نفى في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم صحة حدوث تسرب للغاز وقال “لو حدث ذلك كنا عرفنا”.

وقال الشاب الثلاثيني للصحيفة: “هاجر كانت فرحانة قوى لأننا تزوجنا… صديقة هاجر اتصلت بي مُنهارة وقالت لىّ: “ماتت من كتر (كثرة) فرحتها إنكم خلاص اتجوزتم (تزوجتما)”.

وقال الشاب، الذي يعمل مهندسا في دبي منذ نحو سبع سنوات، إنها كانت سعيدة للغاية لرؤيته وإتمام الزفاف، مشيرا إلى أنها لم يلتقيا منذ نحو خمس سنوات وأنه حضر إلى القاهرة يوم الثالث من يناير دون أن يعلمها مسبقا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب عمليات التجميل.. السعودية تستبعد “إبلاً” من مسابقة للجِمال

بسبب عمليات التجميل.. السعودية تستبعد “إبلاً” من مسابقة للجِمال

2021-12-10 / 12:02 مساءً
Photo of مارك زوكربيرغ: فيسبوك يغير اسمه إلى “ميتا”

مارك زوكربيرغ: فيسبوك يغير اسمه إلى “ميتا”

2021-10-28 / 9:09 مساءً
Photo of باع زوجته لاقتناء هاتف ذكي وتناول عشاء باذخ

باع زوجته لاقتناء هاتف ذكي وتناول عشاء باذخ

2021-10-26 / 10:59 صباحًا
Photo of نجم باريس سان جيرمان يسخر من عطل فيسبوك ومارك زوكربيرغ

نجم باريس سان جيرمان يسخر من عطل فيسبوك ومارك…

2021-10-04 / 10:50 مساءً
Photo of “لأنها لا تستحم يوميا”.. هندي يطلق زوجته

“لأنها لا تستحم يوميا”.. هندي يطلق زوجته

2021-09-27 / 9:43 صباحًا
Photo of ثغرة أمنية تهدد 2.65 مليار مستخدم لغوغل كروم

ثغرة أمنية تهدد 2.65 مليار مستخدم لغوغل كروم

2021-09-26 / 1:14 مساءً
Photo of شاحن واحد لكافة الهواتف والأجهزة.. تحرك أوروبي لتنفيذ “المشروع الحلم”

شاحن واحد لكافة الهواتف والأجهزة.. تحرك أوروبي لتنفيذ “المشروع…

2021-09-23 / 6:46 مساءً
Photo of سيدة أفغانية تنجب على متن طائرة أمريكية وربان الطائرة ينقذها‎‎

سيدة أفغانية تنجب على متن طائرة أمريكية وربان الطائرة…

2021-08-22 / 11:18 مساءً
Photo of تعزية في وفاة زوجة خال الزميل “يسير الإيحيائي ” مراسل مكتب مدريد

تعزية في وفاة زوجة خال الزميل “يسير الإيحيائي ”…

2021-08-22 / 7:30 مساءً
Photo of الهند.. وفاة عروس أثناء حفل زفافها والعريس يستبدلها بشقيقتها

الهند.. وفاة عروس أثناء حفل زفافها والعريس يستبدلها بشقيقتها

2021-06-04 / 11:24 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق