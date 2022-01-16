ماتت من فرحتها”.. وفاة عروس مصرية ليلة زفافها

هبة بريس _ متابعة

كشف شاب مصري تفاصيل وفاة عروسه ليلة زفافها، دون أسباب ظاهرية واضحة، وتحدث عما جرى في تلك الليلة، من لحظة وصولهما شقتهما في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، حتى اكتشافه وفاتها داخل حمام الشقة.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن قسم شرطة الهرم كان قد تلقى بلاغا بوفاة ربة منزل داخل شقتها، وبعدها انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وقالوا إن المتوفاة متزوجة حديثا “وتعرضت لاختناق بسبب تسرب غاز السخان”.

لكن زوجها، إسلام، نفى في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم صحة حدوث تسرب للغاز وقال “لو حدث ذلك كنا عرفنا”.

وقال الشاب الثلاثيني للصحيفة: “هاجر كانت فرحانة قوى لأننا تزوجنا… صديقة هاجر اتصلت بي مُنهارة وقالت لىّ: “ماتت من كتر (كثرة) فرحتها إنكم خلاص اتجوزتم (تزوجتما)”.

وقال الشاب، الذي يعمل مهندسا في دبي منذ نحو سبع سنوات، إنها كانت سعيدة للغاية لرؤيته وإتمام الزفاف، مشيرا إلى أنها لم يلتقيا منذ نحو خمس سنوات وأنه حضر إلى القاهرة يوم الثالث من يناير دون أن يعلمها مسبقا.

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