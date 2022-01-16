مركز حقوقي يكشف تعرض مغاربة بليبيا للتعذيب

هبة بريس _ الرباط

من جديد تطفو على سطح الاحداث وضعية المغاربة المحتجزين في ليبيا، حيث كشف مركز توصله بمعطيات جديدة تتعلق بوضعيتهم المأساوية داخل الأراضي الليبية .

وقال المركز أن هذه المعطيات تفيد بأن محتجزي المغاربة كرهائن يطالبون ذويهم بفدية، للإفراج عن أبنائهم، وفي حالة عدم الرضوخ لمطالبهم، يتم التخلص من بعضهم، سواء بالقتل أو الرمي بهم في عرض البحر، حسب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من تصريحات.

وكشف المركز أن المشكلة الأساسية التي تواجه المسؤولين الليبين بخصوص إعادة المغاربة المحتجزين إلى بلدهم، تكمن في عدم تجاوب وزارة الخارجية المغربية معهم، رغم العديد من المراسلات، والاتصالات، التي أجروها معها، ومع المؤسسات التابعة لها

وفي شق اخر ؛ أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية أنها وثقت مقتل ثلاثة مهاجرين مغاربة بمركز احتجاز للهجرة بمنطقة الماية غرب العاصمة طرابلس التابع للمجلس الرئاسي، محملة السلطات الرسمية المسؤولية عن هذه الجرائم.

وذكرت المنظمة في بيان لها، أن المهاجرين الذين تم قتلهم، هم: “عبد العزيز.ح ، 30 سنة، وحمزة.غ، 21 سنة، ومحمد.ع 32 سنة”، وأوضحت أن الضحية الأول “قتل تحت التعذيب مطلع يناير الجاري، فيما قتل الثاني في 3 ديسمبر 2021 بعد تدهور حالته الصحية وعدم توفير الرعاية الطبية له، فيما لم يعرف تاريخ مقتل الثالث بالتحديد”.

وبيّنت أنه تم نقل الجثث إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الزهراء العام، فيما أكدت أسرة أحد الضحايا أنها تحصلت على صور للضحية وهو في ثلاجة الموتى وعليه آثار تعذيب.

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