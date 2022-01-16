” لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة نحو تسع وجهات مختلفة
هبة بريس _ الرباط
تواصل الخطوط الملكية المغربية الاعلان عن رحلات استثنائية، لتمكين الراغبين في مغادرة التراب الوطني من السفر
و قالت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، إنها تواصل برمجة الرحلات الاستثنائية، من المغرب في اتجاه إسبانيا، والسنغال، والولايات المتحدةالأمريكية، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وساحل العاج، وفرنسا، وكندا، وذلك إلى غاية 31 يناير 2022.
ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقول الشركة انه يتعين على المسافرين الالتزام بالتدابير الصحية المطبقة في الذهاب و الوصول .
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
3 تعليقات
ماذا عنا نحنو العلقين في بلجيكا
نطلب من جميع المغاربة قطع الرحلات الاستتناءية نحن نطالب فتح الحدود كاملة و في اقرب و قت لان ليس هناك مبرر لاغلاق الحدود اما الرحلات الاستتناءية ماهي الا نهب اموال الشعب المقهور باتمان خيالية افتحو الحدود
الله يأخذ فيكم الحق.اتينا زائرين لصلة فغلق الحدود واصبحنا أمام كماشات الرحلات الإستثنائية الظالمة لرفع اثمان خالية للتذاكر وتلغى رحلات العودة.كلفتنا اضعاف مضاعفة لثمن تذكرة ذهابا وايابا.