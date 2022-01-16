” لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة نحو تسع وجهات مختلفة

هبة بريس _ الرباط

تواصل الخطوط الملكية المغربية الاعلان عن رحلات استثنائية، لتمكين الراغبين في مغادرة التراب الوطني من السفر

و قالت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، إنها تواصل برمجة الرحلات الاستثنائية، من المغرب في اتجاه إسبانيا، والسنغال، والولايات المتحدةالأمريكية، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وساحل العاج، وفرنسا، وكندا، وذلك إلى غاية 31 يناير 2022.

ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقول الشركة انه يتعين على المسافرين الالتزام بالتدابير الصحية المطبقة في الذهاب و الوصول .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0