إنزكان: اندلاع حريق مهول بمستودع المتلاشيات ومجهودات للسيطرة عليه

هبة بريس _ الرباط

اندلع حريق مهول، صباح اليوم الاحد 16 يناير الجاري، بمستودع للمتلاشيات وسط مدينة إنزكان.

وحسب مصادر محلية، فقد أتت ألسنة النيران على عدد من محتويات المستودع، كما تكبد مالكه خسائر مادية نتيجة هذا الحريق.

وعلى إثر اندلاع هذا الحريق المهول، استنفرت كافة الأجهزة الأمنية والسلطة والوقاية المدنية ورجال المطافئ، حيث تمت الاستعانة بشاحنات كبيرة لإخماد الحريق.

ولا زالت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق، والحيلولة دون وصوله إلى مجمعات تجارية قريبة من مكان الحريق.

كما فتحت المصالح الأمنية والسلطات المحلية بحثا في الموضوع لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الحريق، والذي لا تزال المجهودات للسيطرة عليه و أسبابه مجهولة لحد الآن

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