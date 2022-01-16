اتحاديو درعة تافيلالت يؤيدون ترشح لشكر لولاية ثالثة

2022-01-16 / 12:13 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في انتظار حكم المحكمة بخصوص شرعية لشكر في ولاية ثالثة ، يبدو أن اتحاديو جهة درعة تافيلالت قد حسموا موقفهم لصالح ترشح ادريس لشكر لترأس الحزب لولاية ثالثة .

فحسب مصادر الجريدة فإن مخرجات المؤتمرات الاقليمية التي عقدت في أقاليم الجهة الخمس في اليومين الماضيين، يؤكد أن هناك شبه اجماع على تأييد ولاية ثالثة للكاتب الأول إدريس لشكر.

يوسف أحميدوش عضو المجلس الوطني للحزب القيادي في إقليم الراشيدية، قال في تصريح للجريدة أن المتتبع لمسار الاتحاد يعرف حجم الخسارات التي يتكبدها بعد كل مؤتمر، لذلك فإن دعم الولاية الثالثة في هذه الظرفية هي رغبة في ضمان استقرار الحزب و تفادي أي انشقاق، و بالتالي فالأجدر صون المكتسبات التي حققها الحزب بقيادة الكاتب الأول ادريس لشكر.

وأضاف أحميدوش أن جهة درعة تافيلالت هي نموذج على الانتعاشة التي يعيشها الحزب، فليس سهلا أن تنتقل من صفر برلماني و دون تمثيلية في مجلس الجهة إلى أربعة برلمانيين و أربعة أعضاء بالجهة، وهي مجهودات تحسب للكاتب الأول فلو لا دعمه الكبير و تتبعه عن قرب لعمل المناضلين سيكون من الصعب تحقيق هذه النتائج.

ومن المنتظر أن يصوت مؤتمري الحزب بالجهة نهاية الشهر الجاري في المنصة الجهوية التي ستقام في عاصمة الجهة الراشيدية، على الكاتب الوطني ورئيس المجلس الوطني، وكذا تجديد الكتابة الجهوية للحزب بالجهة

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