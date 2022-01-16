دي ميستورا يزور مخيمات تندوف و”البوليساريو : زيارة اتصالية فقط

2022-01-16 / 11:58 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

سجلت جبهة البوليساريو، الانفصالية أنها لا تتوقع الكثير من زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى الصحراء كونها زيارة اتصالية .

وسجلت البوليساريو أن ” تعيين دي ميستورا كان حسب الأمم المتحدة، من أجل القيام بمساع حميدة، والتواصل مع كل المعنيين، بداية بطرفي النزاع “.

وأضافت “الهدف الأساس من هذه الزيارة هو الاتصال بطرفي النزاع، ونحن سنستمع للسيد ديمستورا، لهذا لن نستعجل في تبيان ما سنقوله له، رغم أننا لا نتوقع الكثير من هذه الزيارة كونها زيارة اتصالية، لهذا لن نكون في موقف تفاوضي”.

ووصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا ” في ثاني محطة له بالمنطقة ضمن جولة “الصحراء”، إلى مطار تندوف، مباشرة بعد لقائه بناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

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