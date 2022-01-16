26 سنة سجنا نافذا على متهمين في أحداث شغب يوم الانتخابات الاخيرة

هبة بريس _ الرباط

اصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف حكمها في احداث اشتعال صراع بين أنصار بعض الأحزاب السياسية، وهو الصراع الذي تطور ليصل حد رشق عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بالحجارة، وإلحاق الضرر بمرافق وشوارع المدينة.

ووزعت المحكمة 26 سنة سجنا نافذا، في حق 4 متهمين على خلفية أحداث العنف التي عرفتها الانتخابات، بجماعة سبت جزولة.

وقضت المحكمة ب10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، فيما تمت مؤاخذة المتهم الثالث بأربع 4 سنوات حبسا نافذا.

وأصدرت المحكمة أحكامها بناء علي تهم تتمثل في إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، والعصيان والتحريض واستعمال السلاح.

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