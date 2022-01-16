تلقيح كورونا المغرب
الصورة تعبيرية

تطعيم نحو 90 في المئة من ساكنة الصين ضد “كوفيد-

2022-01-16 / 10:50 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الصينية،أمس السبت، أن نحو 90 بالمائة من مواطني البلاد تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن 1.26 مليار من مواطني الصين (نحو 90 بالمائة من إجمالي عدد السكان) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فيما استكمل 1.22 مليار منهم تطعيمهم.

وأعطيت فى البر الرئيسي الصيني حتى اليوم أكثر من 2.92 مليار جرعة من اللقاح ضد كورونا، وفقا لبيانات اللجنة.

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