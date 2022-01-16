انفلونزا الطيور : نفوق ما يقرب من 500 ألف طير من الدواجن ببوركينافاسو

هبة بريس _ الرباط

أعلن الوزير البوركيني المكلف بالثروة الحيوانية موسى كابوري عن نفوق قرابة 500 ألف طير من الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور وفقد ما يقرب من مليون و300 الف بيضة بين منتصف دجنبر الماضي و 7 يناير الجاري.

وأضاف أن البلاد أحصت 42 بؤرة مؤكدة لأنفلونزا الطيور في سبع مناطق في بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة الأنباء البوركينية عن الوزير قوله إنه تم وضع وتنفيذ خطة استجابة من قبل الحكومة لمواجهة انتشار المرض في البلاد، تشمل من بين أمور أخرى، حرق ودفن الدواجن أو الطيور النافقة، وذبح جميع الدواجن من المزارع المصابة بالمرض وكذلك تطهير أماكن التكاثر.

وقال إنه سيتم عزل حالات العدوى البشرية المشتبه فيها أو المؤكدة ومعالجتها وفقا للبروتوكول المعمول به. كما سيتم إنشاء وحدات عزل ومعالجة في المرافق الصحية.

ودعا موسى كابوري مربي الدواجن إلى تطبيق تدابير النظافة لتجنب الإصابة بالمرض.

يذكر أنه بتاريخ غشت 2021، حظرت بوركينا فاسو جميع واردات الدواجن من التوغو وبنين والكوت ديفوار.

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