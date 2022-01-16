الأردن.. مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في إطلاق نار على الحدود السورية

2022-01-16 / 10:24 صباحًا
0
هبة بريس

أعلن الجيش الأردني، عن مقتل أحد ضباطه وإصابة ثلاثة جنود إثر اشتباك وقع مع مهربين فجر، الأحد، على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، بترا، عن مصدر مسؤول في الجيش الأردني قوله بمقتل النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة جنود قرب الحدود السورية.

وأوضح المصدر أن الاشتباك وقع عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي عقب إقدام مجموعة من المهربين على إطلاق النار على قوات حرس الحدود، “فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري”.

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المنطقة جرى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأردنية قد اعتادت على الإعلان بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات كانت قادمة إلى البلاد عبر الحدود السورية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انفلونزا الطيور : نفوق ما يقرب من 500 ألف طير من الدواجن ببوركينافاسو

انفلونزا الطيور : نفوق ما يقرب من 500 ألف…

2022-01-16 / 10:32 صباحًا
Photo of مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يدين عملية “احتجاز” الرهائن في كنيس يهودي

مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يدين عملية “احتجاز” الرهائن في…

2022-01-16 / 10:10 صباحًا
Photo of تبرئ امرأة وصديقها المتوفي من جريمة بعد 27 سنة من السجن بأمريكا

تبرئ امرأة وصديقها المتوفي من جريمة بعد 27 سنة…

2022-01-16 / 9:30 صباحًا
Photo of زلزال في الخليج العربي بقوة 5 ريختر

زلزال في الخليج العربي بقوة 5 ريختر

2022-01-16 / 9:08 صباحًا
Photo of تشيلي تحذر من موجة تسونامي بعد ثوران بركان

تشيلي تحذر من موجة تسونامي بعد ثوران بركان

2022-01-16 / 8:00 صباحًا
Photo of فرنسا.. 54 ألف شخص يتظاهرون ضد التصاريح الصحية

فرنسا.. 54 ألف شخص يتظاهرون ضد التصاريح الصحية

2022-01-15 / 11:20 مساءً
Photo of السعودية وفرنسا تنفذان “تمرين عبور” في مياه البحر الأحمر

السعودية وفرنسا تنفذان “تمرين عبور” في مياه البحر الأحمر

2022-01-15 / 9:42 مساءً
Photo of قيس سعيد : نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي

قيس سعيد : نرفض كل محاولات التدخل في الشأن…

2022-01-15 / 9:36 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. مسلح يحتجز رهائن في كنيس في تكساس

الولايات المتحدة.. مسلح يحتجز رهائن في كنيس في تكساس

2022-01-15 / 9:10 مساءً
Photo of ادعى النبوة ..مجد النور يقسم اللبنانيين بين مبشر وساخر

ادعى النبوة ..مجد النور يقسم اللبنانيين بين مبشر وساخر

2022-01-15 / 8:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق