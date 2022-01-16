الأردن.. مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في إطلاق نار على الحدود السورية

هبة بريس

أعلن الجيش الأردني، عن مقتل أحد ضباطه وإصابة ثلاثة جنود إثر اشتباك وقع مع مهربين فجر، الأحد، على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، بترا، عن مصدر مسؤول في الجيش الأردني قوله بمقتل النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة جنود قرب الحدود السورية.

وأوضح المصدر أن الاشتباك وقع عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي عقب إقدام مجموعة من المهربين على إطلاق النار على قوات حرس الحدود، “فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري”.

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المنطقة جرى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأردنية قد اعتادت على الإعلان بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات كانت قادمة إلى البلاد عبر الحدود السورية.

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