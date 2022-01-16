صحيفة فرنسية: الجزائر تستعد لحرب مع المغرب
نقلت صحيفة”لوبينيون” الفرنسية عن مصادر مقربة من الجيش الجزائري قولها إن “الجزائر لا تريد حربا مع المغرب، لكنها مستعدة لها”.
ويقول مصدر مقرب من الجيش الجزائري للصحيفة الفرنسية “إذا كان لابد من الحرب فإن توقيتها المناسب هو الوقت الحالي، لأن الجزائر متفوقة عسكريا على جميع المستويات، وهو ما قد يتغير في غضون سنوات قليلة”، حسب تعبيره.
وحول هذا التقرير الصحفي اتهم الإعلامي والمحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، الإعلام الفرنسي بنفخ “نار الفتنة”
وسجل المحلل الحزائري أن البلدين يعرفان أن الحرب لن يستفيد منها أحد، كما أن الرأي العام في البلدين يعارضها.
وهاجم بوغرارة الصحافة الفرنسية، واتهمها بالرغبة في إشعال فتيل الحرب لإضعاف البلدين للسيطرة عليهما،
وتوقع بوغرارة أن تكون القمة العربية المقبلة محطة لتخفيف التوتر بين البلدين وقد تكون هناك “وساطات غير معلنة” _ يقول لموقع قناة الحرة _
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فرنسا العدوة تريد الحرب بين البلدين لأنها هي المستفيد الوحيد منها
فرنسا تسعى إلى اشعال نار الفتنة بين المغرب وجارة السوء الجزاءر.وذلك لان المغرب ادار لها الضهر وغير أسلوب معاملاته خاصة مع اسبانيا وحتى فرنسا لاجل موقفها الرمادي من.قضية الصحراء المغربية.والمغرب لديه شركاء اقتصاديون آخرون امريكا ألماني الصين وبريطانيا والبرتغال الخ…
وكيف ما كان الحال ومهما كانت الظروف في العالم باسره فالمغرب في صحراءه الى ان يرث الله الارض ومن عليها.وهذه هي الرسالة التي لا يفهمها اويتجاهلها النظام العسكري الدكتاتوري في الجزائر الذي يسير بالبلاد والعباد الى الهاوية والى الخراب.لانه يسعى الي تقسيم المغرب واخد صحراءه وهذه من المستحيلات طال الزمان ام قصر .والمغرب ينعم بالاستقرار والتنمية والأمان في ضل المملكة الشريفة التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك.محمد السادس نصره الله وحفظه ورعاه.
انا مواطن مغربي اتمنا الحرب الوقت المناسب الجزائر تمر في حالة طوارئ على كل المواد الغذائية انها في حالة ضعف أن تصمد حتى شهر لو كانت الحرب فمرحبا بها
هناك حرب معلنة من طرف النضام الجزائري لأكثر خمسة وأربعين سنة الدخول فيها يجب أن يحدث طال الزمن أو قصر حثى يبتعد النضام المعفن على سياسته العداءية ضد المغرب ووحدة أراضيه
اريد لى فرنسا الشتات،انشاء الله
والله يا أمهم حتى نأكلهم أحياء الخرائر الجائعة القاحلة التبونية الشنقريحية ليس لأبوهم القدرة على فعل أي شيء سوى بلا بلا بلا لو كان عند أبوه القدرة على فعل شيء لفعلوه منذ 1975 هم يعلمون علم اليقين أن نهايتهم سوف تكون على أيدي أزواج أمهاتهم المغاربة لهذا يرقصون رقصة الدجاجة المذبوحة وليس الديك لأن الدين ذكر، هم دجاجات ، يكذبون على شعبهم المهلوك أن لديهم أسلحة وفي الحقيقة كانوا يشترون الخردة بأثمان زاهدة ويعمرون الفاتورة على حساب المواطن الجزائري الذي أصبح المواطن الصومالي يعيش أحسن بمئة مرة منه
فرنسا تسعى لاشعال فتيل حرب بين المغرب والجزاىر لان المغرب مؤخرا غير سياسته الخارجية مع اوروبا وبالخصوص اسبانيا وفرنسا اما عن الحرب ان فرضت علينا فسنكون نحن المنتصرون فيها على الجزاىر بحول الله لاننا واثقون من عدالة وصحة قضيتنا وبالتالي المملكة المغربية اليوم تملك ترسانة قوية من الاسلحة المتطورة ذات التكنولوجيا العالية كما نتوفر على جيش منظم ومدرب يعد من اقوى واحسن الجيوش في العالم لخبرته وكفاءته ومهنيته القتالية العالية التي اكتسبها من خلال المناورات والتداريب القتالية الضخمة التي كان يجريها مع قوات امريكية وابريطانية الى جانب دول اخرى صديقة اخرى فحذاري من اللعب بالنار مع قواتنا المسلحة الملكية التي اصبحت اليوم قوة اقليمية يعد لها الف حساب عاش المملكة المغربية وعاش القوات المسلحة الملكية وعاش الملك محمد السادس باني المغرب الجديد وقاهر للاعداء
لم تعد الحروب تخاض بالأساليب القديمة، وإنما بتقنيات واساليب عديدة ظاهرة وخفية في مقدمتها الحملات الإعلامية المزيفة الحروب الإيرانية والمخابراتية والديباماسبة وشيطنة العدو ديباماسيا واقتصاديا وتجنيد طواقم موازية من جواسيس دولية ومنظمات حقوق الإنسان وتمويل لوبيات لأغراض محددة في مراكز صنع القرار ٥،،إنها باختصار حرب ناعمة..وهي الحرب الباردة القاءمة بين البلدين الجارين منذ سنوات أصبحت الكفة ماءلة إلى حد ما للمغرب
الله اكبر اذن رانا عندنا جوانح ماوش ايادي
ياو احشمو الجزاير علاواه تتسلح لاجلكم
الجزاير تتسلح لامور لا تعلموها والمغرب بعيد كل البعد ومن ناحية الجوع فهو عندكم اكتب زيادة الاسعار في مغرب وشوف ناس راهي تبات بالجوع عندكم والقوة لله و مرحبا بكل ما يبان لكم من هرطقات وكلام بلا بلا بلا
اروبا بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة تعى الى اشعال حرب بين المغرب والحزائر وبين الدول الاخرى فيما ما بينها لهدف واحد ، هو احداث الفتنة واضعاف هذه الدول حتى تبقى دائما اسفل سافلين ويسهل على فرنسا اضعافها اكثر وابتزازها اكثر لأن لا المغرب ولا الجزائر ولا إفريقيا بصفة عامة هي مصدر المواد الخام ومصدر الثروات الفرنسية التي لولاها لأنحطت وأفلست فرنسا منذ عهد طويل وخاصة ان المغرب نهج سياسة الاقتصاد المنفتح ويسير بخطىً مباركة نحو التقدم ، نحو الامام وقد برهن لفرنسا انه بإمكانه الإستغناء عنها ممّا جعل هذه الأخيرة تعمل كل ما في إمكانها لإشعال فتيل الفتنة مرورا بحرب بين البلدين …ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ..//
ونطلب من الله السلامة وان يجمع فيما بين الإخوة بكل خير وازدهار وان يضرب الظالمين بالظالمين ويخرج المسلمون من بينهم سالمين غانمين .
فرنسا تريد خلق الفتنة واشعال الحرب لتكون هي المستفيد.
فيقوا من سباتكم وانتفضوا ضد المستعمر الغاشم الفرنسي.